إتحاد العاصمة ينظم حملة تلقيح بملعب بولوغين

أعلنت إدارة إتحاد العاصمة اليوم السبت عن تنظيم حملة تلقيح بقاعة الحفلات التابعة لملعب عمر حمادي ببولوغين يوم غد الأحد.

هذا وكان رئيس اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار قد أعلن عن برمجة عملية تلقيح ضد فيروس كورونا، بالملاعب الجزائرية خلال ترأسه يوم الخميس الماضي الدراسة الخاصة بتقييم الوضعية الوبائية في البلاد، عن برمجة عملية تلقيح بالملاعب الجزائرية.

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