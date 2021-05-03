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إتحاد العاصمة ينعي وفاة لاعبه السابق “شلابي”

الرياضة
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إتحاد العاصمة ينعي وفاة لاعبه السابق “شلابي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قدم فريق إتحاد العاصمة تعازيه الخالصة في وفاة لاعبه السابق “كمال شلابي” أمسية اليوم الإثنين.

حساب إتحاد العاصمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة المرحوم الذي صنع أفراح سوسطارة سابقا.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”إتحاد العاصمة حزين جدا لوفاة كمال شلابي (لاعب النادي السابق) وتتقدم إدارة الفريق بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتؤكد لهم تعاطفهم العميق”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=991943

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