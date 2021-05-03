إتحاد العاصمة ينعي وفاة لاعبه السابق “شلابي”

قدم فريق إتحاد العاصمة تعازيه الخالصة في وفاة لاعبه السابق “كمال شلابي” أمسية اليوم الإثنين.
حساب إتحاد العاصمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة المرحوم الذي صنع أفراح سوسطارة سابقا.
وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”إتحاد العاصمة حزين جدا لوفاة كمال شلابي (لاعب النادي السابق) وتتقدم إدارة الفريق بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتؤكد لهم تعاطفهم العميق”.
Condoléances
Très attristée par le décès de Kamel Tchalabi , (ex-joueur du club ).
La direction de l'USMAlger présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et l'assure de sa profonde sympathie.
إنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/fYKxJdXv2z
— USM Alger (@USMAofficiel) May 3, 2021
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