“إتحاد العاصمة” يوجه رسالة مُشفرة بعد الفوز في “النيجر” !!

الرياضة
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“إتحاد العاصمة” يوجه رسالة مُشفرة بعد الفوز في “النيجر” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وجه فريق “إتحاد العاصمة” رسالة مُشفرة بعد الفوز على “سونيداب” النيجيري بهدفين لهدف أمسية اليوم الجمعة.

في لقاء الذهاب من الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا الذي جرى بالعاصمة “نيامي”.

ونشر الحساب الرسمي للفريق العاصمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة توضح فرحة اللاعبين بعد الفوز.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”مالغري تو… عايشين غاية…راك فاهم ؟” في إشارة للمشاكل الكبيرة التي يعيشها أبناء سوسطارة.


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