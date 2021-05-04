إتحاد العاصمة يوقف زحف الرائد.. الشباب بالقوة الخامسة والعميد يفوز على بلعباس

لُعبت الثلاثاء مُباريات الجولة الأولى من مرحلة العودة لمُنافسة الرابطة الوطنية المحترفة الأولى وعرفت العديد من النتائج المُثيرة من بينها تعادل إتحاد العاصمة ضد الرائد.
النتائج الكاملة:
مولودية الجزائر 2-1 إتحاد بلعباس.
وفاق سطيف 1-1 إتحاد العاصمة.
أهلي برج بوعريريج 1-1 شبيبة القبائل.
شبيبة سكيكدة 2-1 إتحاد بسكرة.
شباب بلوزداد 5-1 جمعية عين مليلة.
شبيبة الساورة 2-0 أولمبي المدية.
مولودية وهران 3-2 نصر حسين داي.
وداد تلمسان 0-0 شباب قسنطينة.
أتلتيك بارادو 2-0 سريع غليزان.
جمعية الشلف 0-1 نجم مقرة.
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