إتحاد العاصمة يُراسل “الفاف” ويؤكد أن موسمه لم ينتهي !

كشفت إدارة إتحاد العاصمة أنها راسلت “الفاف”، لتؤكد أن الموسم لم ينتهي بعد بالنسبة للفريق العاصمي كون قضيته مع الرابطة لم تفصل فيها بعد.

وجاء في بيان للنادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في الفايسبوك:

“أنصار اتحاد العاصمة في إنتظار القرار النهائي للمحكمة الرياضية الدولية فيما يخص قضية الداربي ضد مولودية الجزائر المبرمج يوم 18 اوت 2020” .

“تقوم إدارة اتحاد العاصمة بتتبع هذا الملف عن قرب حيث قامت بمراسلة لرئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم للتذكير أن الموسم الكروي 2019/2020 لم ينتهي بعد بالنسبة لفريق اتحاد العاصمة وهذا الى غاية صدور الحكم النهائي من طرف المحكمة الرياضية الدولية”.