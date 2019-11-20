“إتحاد العاصمة” يُريد استقبال الوداد بملعب 20 أوت

يُريد فريق إتحاد العاصمة استقبال نادي الوداد البيضاوي المغربي بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة معقل شباب بلوزداد.

وتأتي رغبة سوسطارة هذه بعد غلق ملعب 05 جويلية الأولمبي من قبل وزارة الشباب والرياضة ابتداءا من 18 نوفمبر لمدة تفوق 6 أسابيع.

وقدمت الإدارة العاصمية طلبا من اجل استضافة الوداد ب20 أوت يوم 30 نوفمبر المقبل لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

ويبقى ملعب الرويبة الخيار الثاني للعاصميين في ظل عدم اعتماد ملعب عمر حمادي ببولوغين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.