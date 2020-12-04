إتحاد العاصمة يُسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن نادي إتحاد العاصمة، ظهيرة اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا، وسط التشكيلة ما بين لاعبين وطاقم فني.

وكشفت الصحفة الرسمية لـ”لياسما“، بأن الفحوصات التي خضع لها التعداد، كشفت عن مُعاناة 6 لاعبين من “كوفيد 19″.

وجاءت القائمة الإسمية للعناصر المُصابة كالتالي :”بن حمودة، بن دين، زيماموش، عبد الجليل، صولة، عاشور”.

وإضافة للاعبين، فإن المدرب بن عرايبي والمحضر البدني نيكولا بوب، يُعانيان هما أيضا من المرض.

وسيغيب المُصابون بالفيروس، بصفة آلية عن المُباراة التي تنتظر أبناء سوسطارة، أمام شبيبة الساورة.