إتحاد العاصمة يُعاني ويُهدد بالإنسحاب من رابطة الأبطال

أصدر الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة بيان يؤكد فيه بأنه يُعاني من أزمة إقتصادية خانقة، مُهددا بالإنسحاب من رابطة الأبطال الإفريقية.

وأوضح ذات المصدر بان إشتراكات الأنصار هي التي سمحت للإدارة، بدفع نققات السفر الى قسنطينة لمواجهة “السياسي”، سهرة اليوم الإثنين.

وأشار البيان أيضا بأن مُسيري “لياسما” رفقة مُحاميهم يعملون على تجاوز الموقف المأساوي، الذي يتواجد فيه بطل الجزائر هذا الموسم.

ونددت إدارة الإتحاد بناشري الإشاعات، والذين لا يُقدمون أي إضافة للفريق لا مادية ولا معنوية ما عدا خلق البلبلة والفتنة.