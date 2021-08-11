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الرياضة

إتحاد العاصمة يُعزي ضحايا حرائق تيزي وزو

بقلم حواز عبد النور
إتحاد العاصمة يُعزي ضحايا حرائق تيزي وزو
إتحاد العاصمة يتضامن مع ضحايا الحرائق
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قدم فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم الأربعاء تعازيه الخالصة لضحايا حرائق ولاية تيزي وزو  التي خلفت العديد من الخسائر.

النادي العاصمي نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها:

يتقدم فريق اتحاد العاصمة ، بتعازيه الخالصة لعائلات ضحايا الحرائق الأخيرة التي مست منطقة القبائل، داعين الله تعالى أن يرحمهم، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الشهداء”.

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