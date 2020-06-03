إتحاد العاصمة يُفند الشائعات والمعلومات الكاذبة !

فندت إدارة إتحاد العاصمة الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تم تدوالها مؤخرا في قضية النادي الهاوي بقيادة سعيد عليق وإدارة الفريق.

وجاء في بيان نشره نادي “سوسطارة” عبر حسابه الرسمي في “الفايسبوك”:

تفند إدارة اتحاد العاصمة المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي تداولتها بعض الأطراف مؤخرا تلك التي تتعلق بقضية النادي الهاوي و إدارة إتحاد العاصمة والتي تعود لعدة سنوات”.

“القضية لا تزال في العدالة لحد الآن عكس ما ذكرت بعض المصادر التي ترغب في زعزعة استقرار الاتحاد بعدما أعاد ترتيب أموره وهو الآن يسير في الطريق الصحيح.”

“وفي نفس الوقت تعتبر و تؤكد الإدارة أن القضية تتمحور على مبلغ مالي يقدر ب2 مليار سنتيم وليس 12 مليار وللعلم أن القضية حولت للعدالة قبل مجيء المالك الجديد”.

“ولهذا نحذر كل الأنصار ومحبي النادي من الانسياق وراء مثل هذه الإشاعات الكاذبة التي قد تنعكس سلبيا وتؤثر على الاستقرار وعليهم الاطلاع على كل المعلومات من الصفحة الرسمية للاتحاد”.