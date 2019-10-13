إتحاد العاصمة يُكذّب تصريحات أحد محللي “التلفزيون العمومي” !

أصدر إتحاد العاصمة بيانا رسميا يُكذب فيه تصريحات أحد محللي التلفزيون العمومي الذي صرح أن المنتخب العسكري سمح لخماسي الاتحاد بلعب مباراة الداربي.

حيث أكد هذا المحلل أن لاعبو “سوسطارة” كانوا ضمن التعداد قبل مباراة الداربي أمام “مولودية الجزائر”.

غير أن إدارة الاتحاد كذبت هذه المعلومة ونفتها بصفة رسمية كما اعتبرتها الإدارة تصريحات غير مسؤولة وأخبار كاذبة من طرف “دريس غيموز”.

وطالبت إدارة الفريق العاصمي بتصحيح الخطأ وباعتذار رسمي من التلفزيون العمومي مؤكدة أن خلية الإعلام مفتوحة للجميع من أجل معرفة الحقيقة من عدمها.