إتحاد القبائل الليبية يُؤيد تصريح وزير الخارجية عطاف حول ليبيا

أيّد بيان لاتحاد القبائل الليبية تصريح وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف حول ليبيا.

وفي بيان لإتحاد القبائل الليبية، أكد أنه “تابع وبكل فخرٍ واعتزاز تصريح وزير خارجية الجزائر الشقيقة في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالعاصمة الجزائرية. مع رئيسة البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري التي تزور الجزائر بشأن الأزمة في ليبيا.

وجاء في البيان، أن تصريح وزير خارجية الجزائر جدّد فيه دعوة ومطالبة الجزائر جميع الأطراف رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي. كما وجه إتحاد القبائل الليبية التحية للجزائر الشقيقة حكومة وشعبا على الموقف الأخوي والإيجابي اتجاه ليبيا وشعبها