إتحاد المصارف المغاربية يخطو خطوة جديدة لرقمنة الخدمات المصرفية

قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك ورئيس القمة المصرفية المغاربية، أن إتحاد المصارف المغاربية يسعى إلى تطبيق كل التوصيات الناتجة عن إتحاد المصارف العربية والعالمية والبنك الدولي. من أجل تقريب المصارف من المواطنين بما في ذلك المناطق المعزولة.

وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك خلال الدورة الـ 16 للجمعية العامة والدورة 18 للقمة المصرفية المغاربية ” تحديات والنشاط المصرفي وآفاقه”، أن إتحاد المصارف المغاربية يخطو خطوة جديدة في مساره المصرفي. في انتظار المزيد من النجاحات خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية.

كما أشار إلى أنه سيتم الإعتماد على النظم والوسائل والتقنيات الحديثة التي ترتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي. بالتنسيق مع المؤسسات الناشئة لتجسيد الحوكمة البنكية. ودراسة السوق بطريقة جيدة من أجل طرح خدمات ومنتجات بنكية تتوافق مع متطلبات المواطنين. لتحقيق مبدء الشمول المالي وأيضا دعم المؤسسات. خاصة وأن البنوك هي الحلقة الأهم لدعم المؤسسات لتطوير إقتصاديات الدول المغاربية.

وإستطاع إتحاد المصارف المغاربية وبفضل الجهود المتضافرة لكل المنخرطين، أن يساهم بشكل كبير في التكوين وتعزيز روابط التعاون المصرفي والاقتصادي والتنسيق. وأيضا من أجل إطلاق مشاريع مهمة تعود بالفائدة والنفع على جميع الدول المغاربية. كما سطر الإتحاد المصرفي المغاربي إستراتيجية عمل دقيقة وعملياتية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. من أجل تعزيز التعاون والرفع من أداء الإبتكار والمرافقة والتكامل المصرفي الإقليمي.

وأضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك، أنه ومن أجل بناء منظومة مصرفية مغاربية متكاملة ومتناسقة. تم خلال سنة 2022 /2023 برمجة نشاطات. منها تسهيل الإستثمار بين كل البلدان المغاربية. خاصة وأن البنوك هي الحلقة الأكثر أهمية في الدورة الاقتصادية.

سنكرس كل الجهود المتاحة لتقديم الأفضل وفق توجيهاتكم بهدف استقطاب أكبر عدد من الزبائن وتحقيق الشمول المالي وكذا تعميم الصيرفة الإسلامية والوصول الى أعلى المستويات من الفعالية والتطور في المجال الرقمي بهدف ترسيخ ثقافة التعامل مع البنوك عند المواطن المغاربي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور