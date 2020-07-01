إتحاد النقل الدولي يسجل تحسنا طفيفا في سوق الشحن الجوي

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي، عن تسجيل تحسن طفيف في سوق الشحن الجوي، برغم أن السعة لا تزال غير قادرة على تلبية الطلب نتيجة فقدان عمليات الشحن على طائرات الركاب التي كانت متوقفة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

وذكر تقرير إياتا بخصوص حركة أسواق الشحن الجوي العالمية في ماي الماضي، أن الطلب العالمي انخفض بنسبة 20,3 في شهر ماي المنصرم مقارنة بالعام الماضي.

مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس تحسنا مقارنة بشهر أفريل الماضي والذي سجل انخفاضا بنسبة 25,6 مقارنة في نفس الشهر.

وأضاف المصدر ذاته أن السعة العالمية للشحن تقلصت بنسبة 34.7 في المائة في ماي مقارنة بالعام السابق بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 41.6 في المائة على أساس سنوي في أفريل الماضي.

وأظهر التحليل أن سعة البطن للشحن الجوي الدولي تقلصت بنسبة 66.4 في المائة في ماي مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع خدمات الركاب جراء أزمة كوفيد-19.

وذلك بزيادة طفيفة عن انخفاض بنسبة 75.1 في المائة على أساس سنوي في أفريل، مسجلا، في المقابل، زيادة في السعة بنسبة 25.2 في المائة من خلال الاستخدام الموسع لطائرات الشحن.