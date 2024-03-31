إتحاد بسكرة ووداد تلمسان يتأهلان إلى الدور ربع النهائي

تمكن ناديا إتحاد بسكرة ووداد تلمسان من التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة في المبارياتين المثيرتين التي جرت اليوم الاحد.

وفاز فريق وداد تلمسان على شباب عزازقة عن طريق ركلات الترجيج، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.

كما فاز فريق اتحاد بسكرة في الوقت الرسمي من المباراة أمام مولودية وهران وسط فرحة كبيرة من أبناء الزيبان.

نتائج المباريات:

ش عزازقة 1 – 1 و تلمسان “تأهل ودادج تلمسان بركلات الترجيح”

ا بسكرة 1 – 0 م وهران