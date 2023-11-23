إتحاد بسكرة يبرمج رحلته صوب تيزي وزو لمواجهة الكناري

كشفت إدارة فريق إتحاد بسكرة سفرية من مدينة أبناء “الزيبان” صوب مدينة تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل على أرضية ميدان 1 نوفمبر 1954.

وستجري المباراة أمام الكناري، ضمن فعاليات الأسبوع السابع من الرابطة المحترفة الأولى بداية من الساعة 16:45.

وقالت إدارة فريق أبناء الزيبان، أن خوالد ورفقائه سيشدون الرحال صبيحة الغد، أين طالبت اللاعبين بالحضور في وقت مبكر لنجاح الرحلة و التركيز جيدا على أمل العودة بالنقاط الثلاث.

كما أنهت تشكيلة بسكرة التحضيرات اليوم الخميس بمعقل الفريق، أين وضع الطاقم الفني اخر الروتوشات.

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