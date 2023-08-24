إتحاد بسكرة يتعاقد مع الحارس سيدي صالح

تعاقد فريق إتحاد بسكرة مع الحارس ياسين سيدي صالح، اليوم الخميس، قادما من نادي شبيبة القبائل.

وبرمجت إتحاد بسكرة موعد إنضمام ياسين سيدي صالح في التدريبات المقامة بملعب الدويرة خلال التربص الذي انطلق قبل أيام بالعاصمة.

وقال سيدي صالح عن توقيعه و تجربته الجديدة مع أبناء الزيبان “الحمد لله أمضيت في اتحدا بسكرة، بعد الاتفاق على كل صغيرة و كبيرة، إن شاء الله نقدم موسم جيد وإسعاد الأنصار في البطولة”.

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