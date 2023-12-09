إتحاد بسكرة يخطف نقطة ثمينة من سطيف وشبيبة الساورة ترد الإعتبار

أسفرت مباريات الجولة التاسعة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، عن نتائج متباينة بين فرق تسعى لصعود سلم الترتيب مثل أولمبي الشلف. وأخرى لرد الاعتبار لنفسها.

وتمكن شبيبة الساورة من الفوز بهدف مقابل صفر، خارج الديار، و هي النقاط الثلاث التي عاد بها أمام الإتحاد المحلي بعد التعادل المخيب الذي حققه سابقا داخل القواعد امام وفاق سطيف.

كما حقق فريق جمعية الشلف تعادل مهم أمام الفريق المتألق نجم مقرة في عقر داره، في المباراة التي كانت مثيرة جدا.

فيما باغت فريق إتحاد بسكرة المستضيف وفاق سطيف الذي خطف من عنده نقطة ثمينة بملعب 8 ماي 1945، بعدما كان متفوقا عليه بهدفين مقابل صفر في الشوط الأول. قبل أن يسجل السطايفية الثنائية في الشوط الثاني، وهو التعادل الذي يؤكد حنكة المدرب منير زغدود الذي يواصل حصد النتائج الإيجابية.

نتائج الجولة

إ واد سوف 0 – 1 ش الساورة

ن مقرة 1 – 1 ج الشلف

و سطيف 0 – 1 إ بسكرة

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