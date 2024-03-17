إتحاد بسكرة يرفع أماله في لعب منافسة إفريقية الموسم القادم

تمكن فريق إتحاد بسكرة من تحقيق فوز جديد أمام الضيف إتحاد خنشلة بثنائية مقابل واحد في الجولة 20 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع أبناء الزيبان أمالهم في اللعب على المراتب الثلاث الأول أو على الأقل الخمس الأولى للعب منافسة إفريقية.

وصعد الفريق البسكري إلى المرتبة السابعة بـ 20 نقطة، خلف أكبر الفرق الجزائرية، أبرزها اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. ما يسمح له في رفع طموحاته بشكل أكبر.