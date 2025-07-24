إتحاد بسكرة يعزّز صفوفه بخمسة لاعبين جدد استعدادًا للموسم القادم

أعلن فريق إتحاد بسكرة، اليوم الخميس، بصفة رسمية عن تعاقده مع خمسة لاعبين جدد، في مختلف المناصب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التشكيلة ومنحها المزيد من التوازن.

ويُواصل نادي إتحاد بسكرة تدعيم صفوفه تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى لتحقيق هدفه المنشود وهو العودة إلى القسم الأول من البطولة الوطنية.

وضم النادي البسكري كلًا من: زكرياء كموخ (وسط ميدان) و محمد هريات (وسط ميدان) وحمزة دمان (مهاجم) و سفيان حاج لعراف (مدافع) و ناصر حاج سعد (وسط ميدان)

وقد جرت مراسم توقيع العقود بحضور مسؤولي النادي، حيث عبّر اللاعبون الجدد عن سعادتهم بالانضمام إلى صفوف الاتحاد البسكري، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم الإضافة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية ترضي طموحات الجماهير.

ورحبت إدارة الفريق البسكري بكافة اللاعبين الجدد، كما تمنت لهم التوفيق في هذه المغامرة الجديدة، مع دعوتها للأنصار للوقوف خلف الفريق الموسم القادم.