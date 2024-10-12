إتحاد بسكرة يفرض التعادل على نجم مقرة

تمكن نادي إتحاد بسكرة، اليوم السبت، من العودة بنقطة ثمينة، من ملعب الإخوة بوشليق، بمقرة.

بعد التعادل مع النجم المحلي، بنتيجة هدفين في كل شبكة، في إطار الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة.

وبهذا التعادل، رفع إتحاد بسكرة رصيده للنقطة الخامسة، بالمركز الثامن في سلم ترتيب البطولة.

فيما حقق نجم مقرة، التعادل الثالث تواليا هذا الموسم، بعد مرور أربع جولات، منها خسارة أمام إتحاد العاصمة. ويحتل النادي، المركز الرابع عشر في ترتيب البطولة.