إتحاد بلعباس مهدد بخسارة داربي الغرب على البساط

يعيش فريق اتحاد بلعباس، بداية موسم صعبة، بالنظر للمشكل الذي يواجه الفريق المهدد بتضييع خرجته الأولى هذا الموسم أمام مولودية وهران.

وتعيش إدارة اتحاد بلعباس تحت الضغط، لعدم استلامها اجازاة 14 من لاعبيها، بسبب ديون الفريق التي تجاوزت الـ8 ملايير سنتيم.

وفي حال عدم توصل إدارة “العقارب”، لحل هذه المشكلة، سيكون الفريق مهدد بخسارة داربي وهران، وتضييع ثلاثة نقاط.

وتعرض رئيس النادي الهاوي لاتحاد بلعباس للإغماء، نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه بداية هذا الموسم، بالنظر لمشاكل الفريق.

يذكر أن اتحاد بلعباس، من المقرر أن يواجه مولودية وهران، غدا السبت، لحساب الجولة الأولى، من المحترف الأول.