إتحاد بلعباس يحقق أول إنتصار ولوام تصل للفوز الثالث على التوالي

حقق فريق إتحاد بلعباس أول إنتصار له في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه نجم مقرة بنتيجة 1-0 من تسجيل اللاعب نبيل مترف.

وفي إطار نفس الجولة السابعة من البطولة، وصل فريق أولمبي المدية للإنتصار الثالث على التوالي، وذلك بعد الفوز المحقق ظهيرة اليوم أمام فريق وداد تلمسان بنتيجة 2-1.

وكان اللاعب محمد الطيب السباق لإفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ 30، قبل أن يعدل النتيجة جمال إيبوزيدن في الدقيقة الـ39، ليضيف زكريا كموخ الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى حقق فريق سريع غيليزان الفوز بثنائية نظيفة أمام فريق إتحاد بسكرة سجلها كل من شادلي في الدقيقة الـ60، وبركات في الدقيقة 70.