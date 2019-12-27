بات نادي إتحاد بلعباس، الناشط في المحترف الأول، على بُعد أسابيع فقط من إفتتاح أكاديميته الخاصة.

وتقترب الإستعدادات لإنجاز هذا المشروع الطموح من نهايتها، وفق ما أكده، المدير العام للنادي، قدور بن عياد، مضيفًا أنّ مقر الأكاديمية الجديدة سيكون في ملعب 24 فيفري 1956 بسيدي بلعباس.

متابعًا: “من المقرر أن نفتتح الأكاديمية في جانفي المقبل، سيكون هذا الانجاز بمثابة خطوة كبيرة في طريق الاحتراف الصحيح”.

وأضاف موضحًا: “المشروع قد نال إعجاب مديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم خلال زيارتها للنادي الأسبوع المنصرم”.

وسيتدرب الشبان الذين سيتم ضمهم إلى الأكاديمية على مستوى الميدان الملحق لملعب 24 فيفري، الذي عرف مؤخرًا أشغال إعادة تهيئة شملت على وجه الخصوص تجديد الأرضية المعشوشبة إصطناعيا.

أمّا إقامة اللاعبين، فستكون على مستوى فندق ذات الملعب، الّذي إستفاد هو الآخر من عملية تجديد مهمة ما يسمح له بإستقبال هؤلاء الشبان في أفضل الظروف، كما أشار إليه نفس المصدر.

ولفت المدير العام لنادي ”المكرة” بأن عملية التنقيب عن المواهب الشابة قد أسندت إلى لاعبين سابقين في النادي وأنّها لا تشمل فقط الولاية بل حتى الولايات المجاورة، على غرار عين تموشنت.