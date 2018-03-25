إتحاد بلعباس يستقبل شباب الزاوية في نصف نهائي الكأس

وجرت عملية القرعة أمسية اليوم الأحد بمقر التلفزيون العمومي.
تعرض اليوم الأحد، ترامواي مدينة سيدي بلعباس إلى حادث إنحراف عن مسلكه، وذلك دون تسجيل خسائر بشرية.
وحسب المديرية الولائية للنقل فإن الحادث وقع على مستوى…
إرتفعت حصيلة القتلى إلى ثلاثة موتى، بحادث إصطدام شاحنة كانت حاملة بآلة حفر الأبار بالممر العلوي للراجلين.
و كما قام أفراد الدرك الوطني، بتدخل الفعال والوجيز، لفتح…
أطاحت مصالح الدرك لبن شعبان في البليدة بشبكة متكونة 5 أفراد في المتاجرة بالمخدرات تنشط عبر عدة ولايات من الوطن.
حسب ذات المصدر ، فقد تم…
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