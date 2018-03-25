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إتحاد بلعباس يستقبل شباب الزاوية في نصف نهائي الكأس

الرياضة
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إتحاد بلعباس يستقبل شباب الزاوية في نصف نهائي الكأس صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أفرزت قرعة الدور نصف النهائي لمُنافسة كأس الجمهورية عن إستقبال فريق إتحاد بلعباس لنادي شباب الزاوية بملعب 24 فيفري ببلعباس.

وجرت عملية القرعة أمسية اليوم الأحد بمقر التلفزيون العمومي.


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