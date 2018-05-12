إتحاد بلعباس يضمن البقاء رسميا والساورة ترتقي للوصافة

إنتهى الداربي العاصمي بين نصر حسين داي وشباب بلوزداد الذي جرى بملعب 05 جويلية الأولمبي أمسية اليوم السبت بالتعادل السلبي.

ليضمن أبناء العقيبة بقائهم رسميا قبل جولة واحدة من نهاية الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس بوصولهم للنقطة ال36 في المركز ال9 رفقة شبيبة القبائل وإتحاد بلعباس.

وفاز نادي بارادو على الضيف أولمبي المدية بخماسية كاملة دون رد ليبقى”لوام” في المركز ال13 ب33 نقطة وبفارق نقطتين عن صاحب المركز ال14 إتحاد بسكرة.

العائد بنتيجة التعادل السلبي من بلعباس ضد الإتحاد المحلي الذي ضمن بقائه رسميا أيضا قبل جولة من النهاية.

ورفع دفاع تاجنانت رصيده للنقطة ال34 في المركز ال12 بعد الفوز على الضيف وفاق سطيف بثلاثية لهدفين.

وإرتقت شبيبة الساورة للمركز الثاني ب51 نقطة بعد الفوز على الضيف مولودية وهران بهدف دون رد.