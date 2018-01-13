إتحاد بلعباس يضم رسميا أربعة لاعبين دُفعة واحدة

تعاقد فريق “إتحاد بلعباس” أمسية اليوم السبت بشكل رسمي مع أربعة لاعبين دُفعة واحدة لتدعيم التشكيلة في هذا الميركاتو الشتوي.

وأمضى الرباعي لاعبُ الوسط الدفاعي “يحي لعباني” من “إتحاد بسكرة” والجناح الأيسر “محمد سوقار” لاعبُ “مولودية الجزائر”.

إضافة إلى متوسط الميدان الهجومي “بلال ميباركي” القادم من فريق “إتحاد الحراش” والمُدافع المحوري “صالح نور الإسلام” لاعب “شبيبة الساورة”.

وأمضى اللاعبين المذكورين على عقد لمدة 18 شهرا أي يمتد إلى غاية صيف 2019 وقُدموا لوسائل الإعلام بمقر الفريق أمسية اليوم السبت.