إتحاد بلعباس ينتفض أمام شبيبة القبائل ويحقق فوز ثمين

حقق فريق اتحاد بلعباس، اليوم الإثنين، فوزا ثمينا، على حسابه الضيف شبيبة القبائل، لحساب المباراة المتأخرة عن الجولة الخامسة من المحترف الأول.

ودخل اتحاد بلعباس، هذه المباراة بقوة منذ القائق الأولى، من خلال صناعة العديد من الفرص، تجسدة في الدقيقة الـ25 بالهدف الأول عن طريق حمزة محمد.

وواصل أصحاب الأرض حملاتهم الهجومية، ليتمكن عبد النور بلحسين، من إضافة الهدف الثاني، في الدقيقة الـ61.

وحاول أشبال فيلود، العودة خلال الدقائق المتبقية من المباراة، ليتمكن بن شريفة، من تقليص الفارق في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة لصالح اتحاد بلعباس بـ2-1.