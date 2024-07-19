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الرياضة

إتحاد جدة والقادسية يغريان بن ناصر بأموال ضخمة

بقلم عزيز طالبي
إتحاد جدة والقادسية يغريان بن ناصر بأموال ضخمة
بن ناصر
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كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، عن تلقي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عروضا مالية مغرية قصد انتدابه في الميركاتو الصيفي.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” أن بن ناصر تلقى عرض من قبل نادي القادسية شأنه شأن نادي اتحاد جدة السعودي.

ويرغب إتحاد جدة في ضم متوسط ميدان ميلان لخلافة نغولو كانتي المرشح بقوة للعودة إلى أوروبا، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها في يورو 2024.

كما أضاف أن المشكل سيكون فقط، في كسر قيمة الشرط الجزائي، الذي يصل إلى 50 مليون أورو.

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