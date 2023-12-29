إتحاد خنشلة يطيح بـ “لايصو” ووفاق سطيف يؤكد أمام “الحمراوة”

أسفرت مباريات الجولة الـ 11 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم نتائج منتظرة من قبل الجمهور باستثناء نتيجة الداربي العاصمي.

وانتهى الداربي بين مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة بنتيجة سلبية الذي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيما فاز فيها وفاق سطيف بهدف مقابل صفر أمام مولودية وهران، ليؤكد عودته إلى الطريق الصحيح.

وتعادل نادي بارادو أمام شبيبة الساورة بنتيجة سلبية، فيما فاز نجم مقرة بهدف مقابل صفر أمام الضيف واد سوف.

النتائج كالتالي :

إ خنشلة 2 – 1 أ الشلف

ن بارادو 0 – 0 ش الساورة

ن مقرة 1 – 0 إ واد سوف

و سطيف 1 – 0 م وهران

إ الجزائر 0 – 0 م الجزائر

إ بسكرة 1 – 1 ن بن عكنون

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