إتحاد خنشلة يفرض التعادل أمام مولودية الجزائر

تمكن نادي إتحاد خنشلة، أمس السبت، من فرض التعادل أمام مستضيفه في الجولة العشرين من الرابطة المحترفة، مولودية الجزائر.

بعد أن إنتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي، بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

وشهدت المباراة، بسط أصحاب الأرض سيطرتهم على أجواء اللقاء، مع تضييع لاعبا مولودية الجزائر، بايازيد و بوراس، ضربتي جزاء في الدقيقتين 15 و 45+.

وفي الشوط الثاني، إفتتح مدافع المولودية، منزلة، باب التسجيل برأسية محكمة عند الدقيقة الـ54. بعدها عزز المهاجم، بانغورا، التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ73 بعد إنفراده بحارس المنافس.

وفي الدقيقة الـ82 قلص لاعب “السيسكاوة” جاوشي، النتيجة لصالح الزوار، عن طريق ضربة جزاء، وليعدل ذات اللاعب، النتيجة لصالح فريقه، بعد عشرة دقائق. مستفيدا لتمريرة حاسمة من زميله باكير الذي إخترق دفاع المولودية.

وبهذا التعادل، يكون المتصدر قد فشل في تحقيق خامس فوز على التوالي في البطولة، ليتجمد رصيده عند النقطة 41، في صدارة ترتيب الرابطة المحترفة.

فيما حقق “السيسكاوة” تعادلا بطعم الفوز، بعد أن حققوا الفوز في الجولة السابقة أمام أولمبي الشلف، وليرفعوا رصيدهم للنقطة 24، في المركز 11 في الترتيب العام.