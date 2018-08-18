إتحاد شمال إفريقيا يقترح ملفا ثلاثيا لإحتضان مونديال 2030

إقترح، وديع الجريء رئيس إتحاد شمال إفريقيا، على ثلاثة إتحاديات “لم يُكشف عن إسمها” تقديم ملف مُشترك لتنظيم مونديال 2030.

وأشار الموقع الرسمي للإتحادية التونسية لكرة القدم، بأن “الجريء” سيعرض الفكرة على الدول الأعضاء، وسيشترط الحصول على دعم من “الكاف”.

ويضم إتحاد شمال إفريقيا خمسة بلدان هي كل من الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا ومصر، والتي سيجتمع ممثلوها عشية اليوم بتونس.

وكان وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب أكد بأن الجزائر، مُستعدة لرفع التحدي والتواجد في ملف مُشترك لإستقبال كأس العالم 2030.