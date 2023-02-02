إتحاد طنجة يعلن تعاقده مع غايا مرباح على شكل إعارة 

أعلنت إدارة فريق طنجة المغربي عن استعارة الحارس الجزائري غايا مرباح من نادي الرجاء البيضاوي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ورحبت إدارة النادي الطنجاوي بالحارس الجزائري خلال إعلانها عن الخبر عبر الصفحة الرسمية للنادي “لنرحب بالحارس غايا مرباح الذي انضم إلى إتحاد طنجة بموجب عقد إعارة لنهاية الموسم”.

وكان الحارس السابق لشباب بلوزداد، قد ودّع الرجاء البيضاوي بطريقته الخاصة حينما نشر على حسابه الرسمي “أراكم قريبا.. أحبكم جميعا”.

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