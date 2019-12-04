إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يدين لائحة البرلمان الأوروبي

أدان إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لائحة البرلمان الأوروبي حول الأوضع في الجزائر.

وجاء في بيان للإتحاد، أن الأمين العام إطلع على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 28 نوفمبر الفارط حول الأوضاع الراهنة في الجزائر وما ورد فيه من مواقف بشأن الوضع الداخلي بدولة الجزائر.

واعتبر الأمين العام هذا القرار تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجزائر التي هي عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منطقة التعاون الإسلامي

وأضاف البيان أن الإتحاد يدين هذا القرار ويرفضه شكلا ومضمونا ويعتبر أنه لا يخدم استقرار الجزائر ويمس من سيادة الشعب الجزائري الذي كافح من أجل حريته واستقلاله وقدم مليون شهيد في هذا الطريق.