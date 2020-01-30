إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يرفض “صفقة القرن” حول فلسطين

توجت، اليوم، أشغال المؤتمر ال15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ببوركينافاسو بإعلن واغادوغو.

ودعا إعلان واغادوغو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة وعاصمتها فلسطين.

كما رفض الاعلان الختامي المؤتمر ال15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الافكار المتطرفة والارهاب.

ورفض خطابات التخويف من الاسلام، الاسلاموفوبيا.

وكان سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني ندد خلال بداية الاشغال، بما تضمنه إعلان ما سمي بـ “صفقة القرن” المزعومة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

مؤكدا بأنها لا يمكن أن تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطيني.

واستنكر رئيس المجلس التواطؤ المفضوح لبعض الدول المهيمنة وسعيها إلى دعم الاستيطان وتوسيعه على حساب الحدود الفلسطينية، وكذا محاولة تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف وفرضها كأمر واقع على الشعب الفلسطيني.