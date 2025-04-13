إتحاد ورقلة يقاطع مواجهة إتحاد الحراش !

كشف فريق إتحاد ورقلة على رأسه المسؤول الأول موسى بركة عن مقاطعته مواجهة إتحاد الحراش المبرمجة يوم السبت 19 أفريل دون جمهور “بقرار من الرابطة”.

كما طالب فريق إتحاد ورقلة في بيان له عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأحد، من الرابطة بالعدول عن القرار وإعادة برمجة المباراة بملعب 18 فيفري بالرويسات مع حضور الجمهور.

وندّد الفريق عبر ذات المنشور بما أسماه بـ “السلوكات من اجل إرضاء فريق على حساب فريق أخر”.

وكانت رابطة الهواة قد برمجت مباراة الجولة الـ 27 بين إتحاد ورقلة وإتحاد الحراش دون جمهور بملعب المجاهد “بن مقدم الطيب” في عين البيضاء بورقلة دون جمهور، الذي خلق أزمة جديدة.

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