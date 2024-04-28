إتحاد العاصمة ترفض مواجهة نهضة بركان بسبب “الخريطة الوهمية”

قرر فريق إتحاد العاصمة الإمتناع عن لعب مواجهة نهضة بركان، اليوم الأحد، التي كانت مقررة أن تجري بالمغرب في إياب الدور نصف النهائي من الكاف.

ورفض لاعبو سوسطارة إجراء المباراة، بسبب الخريطة المزعومة و الوهمية التي دخل بها لاعبو نادي نهضة بركان عند الإحماء و هي التي كانت سببا في رفض القائد بلعيد والبقية في الدخول إلى المستطيل الأخضر بشعار “السيادة خط أحمر” و “السيادة قبل كل شيء”.

وقام وفد فريق إتحاد العاصمة بالسفر إلى المغرب، و حضور بروتوكولات الكاف، قبل أن يقوم اللاعبون بعدم اللعب سيرا بنفس المبادئ.

و بهذا، سترفع إدارة الفريق الجزائري القضية رسميا إلى المحكمة الدولية لكرة القدم “التاس”.

وكان الفريق المغربي قد زرع فتنة كبيرة، بعد الدخول بقميص مزعوم في مباراة الذهاب، قبل أن ترفض الجزائر عامة بعنوان “الدفاع عن السيادة” و “الدفاع خط أحمر”.