إتحاد التجار يصدر بيانا حول ارتفاع أسعار بعض الخضر

أصدر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بيانا توضيحيا إلى الرأي العام بخصوص ارتفاع أسعار بعض الخضر في السوق الوطنية.

وأكد الإتحاد في بيانه أن الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار بعض الخضر يعد ظرفيا وموسميا، مشيرا إلى أن الأوضاع ستعود تدريجيا إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الإتحاد أن وضعية التموين والأسعار في السوق الوطنية تبقى، في مجملها، عادية ومستقرة، وأن ما تم تسجيله من ارتفاع محدود في الطماطم والجزر والثوم ، هو ارتفاع ظرفي وموسمي. كما مرتبط بعوامل مناخية، ودورات الإنتاج، وقلة العرض مقارنة بالطلب، وهي معطيات طبيعية تعرفها مختلف الأسواق الدولية.

وأشار الإتحاد أن تحسن الظروف المناخية ودخول إنتاج فلاحي جديد إلى الأسواق في غضون ايام سيؤدي، خلال فترة وجيزة، إلى تحسن التموين واستعادة التوازن، بل وانخفاض تدريجي في الأسعار، وهو ما تؤكده المؤشرات الميدانية الحالية.

كما أن هذه التقلبات الظرفية تبقى طبيعية ومؤقتة، ولا يمكن فصلها عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما تسببه من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على سلاسل التموين والأسواق الدولية.

وأبرز الإتحاد أن أغلب المواد الاستهلاكية الأخرى، سواء الخضر أوالفواكه أوالمواد الغذائية الأساسية، متوفرة بكميات كافية وبأسعار معقولة.

وأيضا موجودة بانتظام في رفوف المحلات، باسعارها المقننة والمسقفة المعمول بها، وهو ما يعكس استقرار السوق ونجاعة جهود مختلف الفاعلين.

ويوضح الاتحاد أن العمل متواصل وبشكل منسق مع السلطات العمومية، لاسيما وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ومختلف الهيئات المعنية بضبط السوق، من أجل ضمان وفرة المنتوجات. وأيضا تأمين تموين منتظم، والحفاظ على استقرار الأسعار عبر كامل التراب الوطني.

ويدعو الاتحاد إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تروج لها بعض الصفحات المغرضة، والتي تحاول التشويش على استقرار السوق والتحريض على سلوكيات غير مبررة لا تخدم المصلحة العامة.