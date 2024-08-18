إتحاد الحراش يعلن عن تعاقدات جديدة

أعلنت إدارة إتحاد الحراش، اليوم الأحد، تعاقدها مع المهاجم إلياس مرابط لموسم واحد، إلى جانب وسط الميدان داود محمد لموسم واحد.

كما كشفت إدارة الفريق عن تعاقدها مع المدافع الأيسر القادم من شبيبة الساورة رابح حدادو. وهو المستقدم الثامن في الكتيبة الحراشية. التي تسعى للعودة إلى مصاف الكبار خلال السنوات القادمة.

وكانت إدارة أبناء “السم السم” قد أعلنت عن انتعاش النادي الهاوي بـ 2 مليار سنتيم التي رصدتها بلدية الحراش.

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