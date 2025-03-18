إتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستوردا للموز

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن إتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستورد للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وتبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها.

وأسفرت نتائج عمل هذه اللجنة إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة.

وأوضح البيان، أن هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني. وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية.

وتابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.