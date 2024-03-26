إتخاذ تدابير عقابية.. سلطة الضبط تستدعي ممثلي القنوات المخالفة للتعليمات

إستدعت سلطة ضبط السمعي البصري ممثلي القنوات المخالفة لآخر التعليمات. بعدما تم تسجيل تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإشهارية.

وحسب بيان لسلطة الضبط، فإن تمادي القنوات ببث رسائل إشهارية تتجاوز الوقت المخصص لها يضر بمصلحة المشاهد. مشيرة إلى أنه تم ترك مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع. غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد.

وأضافت سلطة الضبط، أنه ونظرا لاستمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال وإصرارها على مخالفة الأحكام. تقرر الشروع في اتخاذ التدابير العقابية وفرض إحترام قوانين الجمهورية قصرا بما يخولها القانون من صلاحيات وسلطة.