كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن إتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة. وهذا من اجل تلبية الطلب الوطني عليها وتقليص الواردات، مع التوجه للتصدير.

وفي رده على أسئلة نواب البرلمان قال هني انه “استنادا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات للاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للاقتصاد الوطني، تم اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالإنتاج الفلاحي في مختلف فروعه لاسيما الشعب الاستراتيجية”.

وفي ذات السياق أكد هني على المخطط الاستعجالي للنهوض بشعبة الحبوب والبقول الجافة الذي يشمل عدة إجراءات منها تكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب بأكثر من 30 بالمائة, وحصر استيراد البقول الجافة على الديوان المهني الجزائري للحبوب. كما تم رفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 الف هكتار سنويا الى 130 الف هكتار هذه السنة.

بالإضافة إلى رفع نسبة دعم الاسمدة الى 50 بالمائة الى جانب حفر اكثر من 6500 بئر بفضل التنسيق مع قطاع الري لتسهيل الحصول على الرخص لحفر الابار منذ بداية العملية بداية السنة الجارية مع وضع تحفيزات تفوق 60 بالمائة كدعم مالي لانجاز هذه العمليات، فضلا عن انشاء بنك البذور و تعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل و الجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.

وكشف الوزير عن الهدف المراد الوصول إليه نهاية 2025 هو بلوغ مليون هكتار مسقي على مستوى الجنوب.