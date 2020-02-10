إتصالات الجزائر.. إنشاء مركز عملياتي للأمن SOC

أعلنت شركة إتصالات الجزائر، اليوم الإثنين، عن إنشاء مركز عملياتي للأمن SOC.

وأفادت الشركة، في بيان لها، عن إنشاء هيئة جديدة تتمثل في مركز عملياتي للأمن SOC، يرتكز نشاطها الرئيسي على السهر على ضمان الأمن المعلوماتي لمختلف البنى التحتية للمؤسسة.

وأشارت الشركة أن تنظيم المركز العملياتي للأمن على مستوى اتصالات الجزائر يستند على ثلاثة جوانب رئيسية وتتمثل في الإستجابة والاستباقية وجودة الأمن، من خلال الحصول على رؤية شاملة لكافة مكونات أنظمة الإعلام الآلي لاتصالات الجزائر.

كما أضاف بيان الشركة أن الخلايا المكونة لهذا المركز العملياتي للأمن، ستسمح بالكشف عن الهجمات ونقاط الضعف المحتملة على تطبيقات ومنصات اتصالات الجزائر ومن ثم التكفل بها بطريقة آنية وفي الوقت المناسب.

وأكدت اتصالات الجزائر أن إنشاء هذا المركز، يتسنى للعديد من المؤسسات و الهيئات الإستفادة من الأمن المعلوماتي لإتصالات الجزائر من أجل مواجهة الهجمات السيبرانية، وبالتالي تأمين تكنولوجيات الإعلام والإتصال لمؤسساتهم.