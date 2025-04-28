إتصالات الجزائر بسوق اهراس تحذر من أشخاص ينتحلون صفة أعوان تابعين لها

حذرت المديرية العملياتية للاتصالات بسوق أهراس كافة المواطنين، خاصة القاطنين بمناطق تاورة، مداوروش، عين الزانة والمراهنة، من وجود أفراد مجهولين ينتحلون صفة أعوان تابعين لمؤسسة اتصالات الجزائر، ويقومون بجمع مبالغ مالية بطرق مشبوهة.

وأكدت المديرية، أن بعض الأعوان قد يكلفون فعليًا بمهام تحصيل أو بيع جوارية، إلا أن هذه العمليات تتم وفق معايير مهنية دقيقة. حيث يتنقل الأعوان حصريًا على متن سيارات تحمل شعار المؤسسة، ويرتدون الزي المهني الرسمي، ويبرزون بطاقات تعريف مهنية معتمدة.

ودعت المديرية المواطنين إلى التأكد من هوية الأعوان قبل إجراء أي معاملة مالية. و عدم التعامل مع أي شخص لا يبرز بطاقة مهنية رسمية أو لا يتنقل عبر سيارات المؤسسة.

كما أكدت على الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة لدى المصالح المختصة أو عبر التوجه إلى أقرب وكالة لاتصالات الجزائر.

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