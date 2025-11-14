إتصالات الجزائر:  بلاغ هام بخصوص تسديد فواتير الهاتف

أصدرت مؤسسة إتصالات الجزائر في بيانا هاما عبر حسابها الرسمي على فيسبوك لزبائنها بخصوص تسديد فواتير الهاتف .

ودعت إتصالات الجزائر زبائنها الذين لديهم فواتير هاتفية غير مسددة إلى تسوية وضعية مستحقاتهم في أقرب الآجال.

وهذا لتجنب الإيقاف المؤقت للخدمة إعتبارا من يوم السبت.

وأضاف البيان أنه يمكنكم تسديد مستحقاتكم الهاتفية بكل سهولة، دون الحاجة لرقم الفاتورة الهاتفية ودون تنقّل عبر خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة على الرابط التالي :

https://paiement.at.dz/AR/index.php?p=dette_paiement

كما يمكنكم دفع فواتيركم الهاتفية عبر كل من تطبيق My Idoom لاتصالات الجزائر ، فضاء الزبون . وكذا منصة الدفع الإلكتروني لاتصالات الجزائر، تطبيق BaridiMob ، تطبيق Wimpay. أوعبر مختلف وكالاتنا التجارية.