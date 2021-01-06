إتصالات الجزائر تباشر صيانة الكابل البحري “SeaWeMe4” وتلتزم بضمان إستمرارية خدماتها

أعلنت شركة إتصالات الجزائر عن مباشرتها، اليوم الأربعاء ، عملية صيانة للكابل البحري SeaWeMe4، تمتد لبضعة أيام.

وأفاد بيان لإتصالات الجزائر، أنها ستسهر طوال هذه الفترة على ضمان إستمرارية خدماتها وتفادي أي إضطرابات على خدمات الأنترنت.

وأوضحت الشركة، أن عملية الصيانة ستتم بالتنسيق مع “شركائها الأجانب أعضاء اتحاد شركات SeaWeMe4″،.

وأضافت الشركة، أن إستلام الكابل البحري “أورفال/ألفال”، سيسمح لها بضمان إستمرارية خدمات الأنترنت على عكس ما كان يحدث سابقا.

وأكدت الشركة، أن أشغال الصيانة، تعد إلتزاما تقنيا وتعاقديا بالنسبة لإتصالات الجزائر اتجاه أعضاء إتحاد الشركات الخاص بالكابل المعني.

وأشارت إلى أن دورة الصيانة التي ستمتد على مدار بضعة أيام، ستؤدي إلى انخفاض قصير لسعة الشبكة لمدة تقارب الساعتين.

وستنخفض سعة الشبكة ليلة اليوم الأربعاء بين 23.00 سا و3.00 سا صباحا”.

وأكدت اتصالات الجزائر، أنها ستسهر طوال فترة أشغال الصيانة، على ضمان استمرارية خدماتها لكل زبائنها ومشتركيها.