“إتصالات الجزائر” تبقي على أبوابها مفتوحة في عطلة رأس السنة

أعلنت مؤسسة “إتصالات الجزائر”، اليوم الأحد، أنه خدمة لزبائنها وتلبية لإحتياجاتهم، ستقوم بتوفير خدماتها أول أيام العام الجديدة 2019، حسب بيان لذات الشركة.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تجنيد الفرق التجارية والتقنية، التي ستضمن الدوام ما بين 10.00 سا و 15.00 سا.

وذلك ضمانا لإستمرارية الخدمة وإصلاح التعطلات وصيانة الشبكة خلال يوم العطلة، يضيف المصدر.

وحددت الوكالات التجارية المعنية بالدوام وجاءت كالأتي:

باش جراح، برج الكيفان، باب الزوار، عيسات إيدير، بن مهيدي، بئر مراد رايس، الشراقة، باب الوادي و زرالدة بالجزائر العاصمة.

إضافة إلى الوكالات التجارية الرئيسية على مستوى مختلف الولايات، يضيف نفس المصدر.