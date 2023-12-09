إتصالات الجزائر: تخفيضات إلى 36 % لهذه الفئة

أعلنت مؤسسة إتصالات الجزائر اليوم في بيان لها عن تخفيضات مغرية لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية.

وأوضحت إتصالات الجزائر في ذات البيان عبر حسابها على الفيسبوك إعتمادها على تخفيضات على أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية.

وتتراوح هذه التخفيضات ما بين 33 % و36 %، إلى جانب تحسين السعة.

كما تتيح اتصالات الجزائر لوسائل الإعلام الراغبة في الإستفادة من هذه الخدمات إمكانية اختيار ما يناسبها ضمن تشكيلة باقات عروض الأمن التي أطلقتها. وهذا بما يتماشى مع احتياجاتهم، وذلك لضمان أقصى درجات الأمان لمواقعها الإلكترونية.

وأكد غتصالات الجزائر إلتزامها بدعم مهنيي قطاع الصحافة، بما بساهم في تطوير المجال الإعلامي الوطني.

وجاءت هذا العرض في إطار تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والرامية إلى دعم وسائل الإعلام الوطنية.

وتدعو اتصالات الجزائر وسائل الإعلام الوطنية لاكتشاف تفاصيل هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz أوالتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: [email protected]