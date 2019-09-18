إتصالات الجزائر تدعم الطارف بـ22 محطة للجيل الرابع

وضعت مصالح المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالطارف، حيز الخدمة، 22 محطة لخدمة الجيل الرابع، خلال السنة الجارية، وتم تسجيل 13513 مشترك.

وحسب بيان لذات المديرية، اليوم الأربعاء، سيتم تثبيت 24 هوائيا جديدا عبر البلديات المتواجدة على الشريط الحدودي للولاية والمناطق الريفية النائية.

وسيتم تثبيت هذه الهوائيات بكل من: العناب ” سليانة ببلدية بوحجار”، أولاد عبد الله “الصخيرة”، الفحيص “عين كرمة”، الشويشة “بومية”.

بالإضافة إلى كاف غراب “حمام بني صالح”، وزيتون مفتاح “مجودة عين كبير”.

وكذا منطقة وريحان ببلدية “بوقوس”، وحدادة ببلدية “أم الطبول”، ولمراس ببلدية “واد زيتون”.

ولاقت التكنلوجيا الجديدة للربط بالأنترنيت عبر تقنية الألياف البصرية “FTTH”، والموجهة للاستعمال المنزلي والمهني على حد السواء، رواجا كبيرا.

كما عرفت برنامجا مركزا للحملات التجارية المباشرة، والتي خصت حيي 600 مسكن و800 مسكن ببلدية بلدية الشط، حيث تم ربط 130 بيتا بهذه التقنية.

وأولت المديرية العملية لاتصالات الجزائر بالطارف، اهتماما كبيرا بعمليات التهيئة التي مست مؤخرا الوكالة التجارية بالقالة.

و ذلك في مسعا منها لتحسين ضروف ونوعية الخدمات المقدمة، وكذا توسيع شبكتها التجارية عبر إقليم الولاية.

وتم استحداث فرع تجاري جديد على مستوع دائرة البسباس، والتي تحصي 72244 مواطنا موزعين عبرثلاث بلديات.

وسيتمكن مواطنو هذه الدائرة، من الاستفادة من شتى العروض والخدمات.