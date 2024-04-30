إتصالات الجزائر تضمن إستمرارية خدماتها في عيد العمال

أعلنت إتصالات الجزائر، عن استمرارية خدماتها يوم 1 ماي المصادف لعيد العمال. حيث سيتم ضمان الدوام لفائدة زبائنها على مستوى الوكالات التجارية.

وأوضح بيان لإتصالات الجزائر، أن “الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر ستبقى في خدمة الزبائن يوم الأربعاء 1 ماي 2024 المصادف لعيد العمال. كما سيتم أداء المداومات خلال هذا اليوم وذلك لضمان إستمرارية خدمات المؤسسة لفائدة زبائنها.

وسيتم ضمان الدوام على مستوى الجزائر العاصمة عبر الوكالات التجارية المتواجدة بالقبة، برج الكيفان، المحمدية، العربي بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الرستمية، الأبيار و بن عكنون. وذلك من 10:00 سا إلى 15:00 سا.

وبالنسبة للولايات الأخرى، سيتم ضمان المداومات على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات.

وتجدد اتصالات الجزائر من خلال هذا الإجراء، “إلتزامها الدائم بتلبية احتياجات وتطلعات زبائنها. داعية إياهم لزيارة موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dz لمزيد من المعلومات.